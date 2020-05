Fase 2: “Bagni in mare, qualche contraddizione”

Da Massimo Stasio, presidente Sib riceviamo e pubblichiamo

Leggo in un Vostro articolo che da lunedì sarebbero consentiti i bagni in mare e alcune attività ludico/sportive che si svolgono in mare, accedendo dalle spiagge o litorali non sottoposti a vincoli comunali restrittivi.

Queste deroghe sarebbero contenute nell’ordinanza di oggi emanata da Regione Liguria.

A questo punto mi domando:

Forse non è più in vigore, ma non mi risulta, quell’ordinanza del dipartimento sanità di Regione Liguria che spostava l’inizio della stagione balneare “al trentesimo giorno successivo alla fine delle restrizioni governative con scadenza 3 maggio” e quindi al 3 giugno ?

Arpal ha iniziato, ma non mi risulta, i prelievi necessari per determinare la qualità delle acque di balneazione nei punti previsti dalla Legge?

Siamo in guerra da due mesi per combattere un virus e mandiamo i nostri cittadini a fare il bagno senza controllare i colibatteri, sinceramente non capisco.