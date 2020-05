Camogli: “Ospiti seconde case, nessuna normativa”

Da Mario Bellagamba, già sindaco di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Ho letto le considerazioni del Sig. Giovanni Bozzo di cui condivido in pieno la preoccupazione relativa alla possibilità che a partire dal 04.05 la nostra città si ritrovi decine di ospiti in seconde case provenienti da regioni ancora pesantemente colpite dal virus con tutte le possibili conseguenze di contagio. Considerato che per molte di queste persone pagare la sanzione pecuniaria non costituisce un particolare deterrente, ai primi di Aprile ne avevo discusso con il Sindaco al quale avevo chiesto se fosse nella sua facoltà disporre una ordinanza che prevedesse la possibilità di fare osservare anche il periodo di quarantena. Cortesemente il Sindaco mi ha risposto che quanto da me richiesto non rientrava nelle sue facoltà. Siccome a volte mi sento molto vicino a San Tommaso, ho posto lo stesso quesito alla Regione Liguria attraverso il link “Liguria Informa” e ho avuto, con mio rammarico, la seguente risposta:

“Per quanto riguarda lo specifico caso da lei sollevato in relazione alla quarantena da normare con ordinanza dei sindaci, evidenziamo che ospiti provenienti da altre zone per scopi di seconde case non sono contesti previsti da alcuna normativa, pertanto la misura della quarantena non può rientrare nelle disposizioni da adottare”.

Fermo restando che l’impostazione di imporre solamente la sanzione economica mi sembra scarsamente efficace, mi chiedo se, alla luce dell’ultimo DPCM che vieta esplicitamente il passaggio fra regioni diverse e l’apertura di seconde case e della risposta data dal Governatore Toti alla lettera con la quale un gruppo di Sindaci liguri, fra i quali il nostro, sollecitavano un maggior coordinamento normativo, non sia possibile oggi normare e colpire con maggiore severità chi se ne frega altamente delle disposizioni vigenti e dei rischi che potrebbe causare ad altre persone.