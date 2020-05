Camogli: le nuove regole con tuffo in mare

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Oggi è terminato il periodo di isolamento fiduciario per un residente e restano quindi 2 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero; 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione).

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Stasera ho atteso l’emanazione dell’Ordinanza Regionale per poter dare qualche informazione utile in merito alle novità in vigore da domani.

Dpcm in vigore dal 4 maggio 2020

Alcune nuove disposizioni.

Spostamenti. Sarà possibile spostarsi dal proprio domicilio per ragioni di lavoro, salute o comprovata necessità e si considerano necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e siano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie; in ogni caso è vietato spostarsi al di fuori della Regione in cui ci si trova, salvo per motivi di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute.

Attività motoria e sportiva: Sarà possibile svolgere attività motoria e sportiva individuale (a meno che non si tratti di persone conviventi). Sarà inoltre possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.

Bagno in mare: è consentito ove non siano in vigore divieti locali. La permanenza su spiagge e arenili è comunque ritenuta attività ludico-ricreativa e quindi non consentita dal DPCM.

Rientro alla propria residenza: Si può rientrare al proprio domicilio o residenza anche da altra regione ma una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Servizio asporto: Per gli esercizi commerciali è consentito anche l’asporto seguendo le disposizioni (i prodotti non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, ingresso contingentato, distanza di sicurezza di almeno un metro in coda, mascherine)

Cimiteri: È consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Ulteriori informazioni o chiarimenti, li potete trovare sul sito del Governo, sezione FAQ.

Ordinanza di Regione Liguria in vigore dal 4 maggio 2020

Alcune novità:

Spesa: possibilità di spostarsi in altro comune all’interno della provincia o città metropolitana di appartenenza per fare la spesa o per servizi di ristorazione con asporto.

Barca: possibilità di uscite in barca (max 2 persone residenti nella stessa abitazione). A tal proposito specifico che l’ordinanza sindacale 44 in vigore da domani prevede l’accesso agli ormeggi e quindi già in linea con la possibilità di utilizzare la propria imbarcazione.

Attività motoria e sportiva: consentite dalle ore 6 alle ore 22 all’interno della provincia o città metropolitana di appartenenza secondo le modalità del DPCM

Il testo completo dell’ordinanza lo trovate sulla pagina Fb di Anci Liguria. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F486602634838171%2Fposts%2F1535356273296130%2F%3Fd%3Dn&e=5cd32b76&h=26ff17a8&f=n&p=y

Ricordo che non è nella facoltà dei Sindaci emettere ordinanze in contrasto (ovvero più permissive) con il DPCM ma le stesse norme governative danno ai Sindaci la possibilità di agire con maggiore prudenza nelle parti del proprio territorio più soggette a rischio di assembramento o con minore possibilità di controllo ed emettere ordinanze di conseguenza.

Infine, per quanto riguarda battelli e autobus, rammento che per informazioni dettagliate e orari occorre telefonare o consultare il sito dei rispettivi operatori. Dal 4 maggio sono attive le corse bisettimanali dei battelli e ATP varierà l’orario come da comunicazione consultabile sul sito ATP e inserita alcuni giorni fa sulla pagina Fb del Comune di Camogli.

Entriamo nella cosiddetta Fase 2, dove abbiamo maggiore libertà di spostamento e riaprono alcune attività. È pertanto fondamentale continuare con la prudenza e il senso di responsabilità, verso noi stessi e verso gli altri.

Buona serata!