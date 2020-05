Bogliasco: martedì mercato settimanale con solo banchi alimentari

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Oggi si attendeva il comunicato di Regione per orientarci meglio nelle decisioni da prendere rispetto alle attività che possono ripartire da domani e alle limitazioni da alleggerire in questa nuova fase. Intanto abbiamo continuato il nostro lavoro di previsione. Si ritiene opportuno di dare libero accesso ad alcune parti del paese che finora erano rimaste interdette; di consentire alcune attività sportive, soprattutto quelle legate al mare; di trovare modalità che possano garantire a tutti gli esercizi commerciali che riapriranno di farlo in sicurezza e nel rispetto delle norme.

Da martedì potremmo avere nuovamente il mercato settimanale, ovviamente limitato solo ai banchi dei generi alimentari e sistemato con le debite misure di sicurezza per permettere alle persone di mantenere le distanze; questo verrà fatto con l’ausilio della Protezione Civile che controllerà che le disposizioni date siano rispettate.

Domani mattina negli uffici comunali, Amministrazione e Responsabili di settore lavoreranno ancora insieme per individuare necessità e eventuali criticità legate strettamente al nostro territorio per far sì che questo delicato momento trovi le soluzioni migliori per il bene di tutto il paese.

Vi comunicheremo con precisione le decisioni prese e saremo a disposizione per chiarimenti e suggerimenti.

Questa mattina sono state consegnate parte delle mascherine lavabili acquistate dal Comune e destinate agli over 75; la distribuzione è avvenuta grazie ad un gruppo di volontari con la collaborazione della Croce Verde; domani le consegne saranno completate. A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.