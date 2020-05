‘Santa’: “Turismo, protesta nazionale per non chiudere”

Da Augusto Sartori, imprenditore, commerciante e ristoratore, riceviamo e pubblichiamo

Così anche il Primo Maggio è ormai alle spalle.

Sappiamo inoltre che molti commercianti perderanno anche il ponte del 2 Giugno.

E chi potrà stare aperto magari potrà avere come clienti solo i propri concittadini e qualche Ligure in ordine sparso, perchè le ragioni saranno forse ancora blindate.

Avverto che così non dureremo ancora molto, ne psicologicamente ne tanto meno economicamente.

Inevitabile allora organizzare, a breve e comunque prima del 14 maggio, una grande manifestazione di protesta a livello nazionale, certamente pacifica ma estremamente decisa e compatta.

Con poche e chiare richieste, imprescindibili e non negoziabili.