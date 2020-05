San Colombano: l’opposizione (irritata) e la segreteria

Da Claudio Solari, consigliere comunale e Capogruppo di “Territorio e Sviluppo” riceviamo e pubblichiamo

Presentata una nuova interpellanza.

Questa ci ha davvero fatto innervosire…

Da mesi non vengono più pubblicati i verbali relativi alle nostre interpellanze, mozioni e interrogazioni in Consiglio comunale.

Da mesi assistiamo a ritardi incomprensibili sulla pubblicazione di delibere di giunta comunale e determine di spesa.

Così che veniamo a sapere dai nostri concittadini di lavori pubblici ormai iniziati ed i documenti di impegno di spesa o di delibere dell’opera vengano pubblicati quando i lavori a volte sono già stati conclusi.

Tutto questo così vanifica completamente l’operato della minoranza di visione e controllo.

Ci troviamo a non poter operare come la legge ci richiede di fare.

Lo avevamo già sollecitato.

Ma i continui ritardi in particolar modo della Segretaria comunale Marisa Cafferata che è responsabile in primis di questa situazione non è più accettabile.

Per questo abbiamo presentato una nuova interpellanza sull’argomento e se non cambierà qualcosa andremo oltre.

Claudio Solari

Consigliere comunale e Capogruppo Territorio e Sviluppo

*****

Oggetto: Interpellanza sui ritardi nelle pubblicazioni di delibere e determine

Al Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli

Al Capogruppo di maggioranza

Alla Segretaria comunale di San Colombano Certenoli

E p.c. A tutti i Responsabili dei servizi comunali.

I sottoscritti Claudio Solari, Mirco Aste e Sergio Vaccaro in qualità di Consiglieri comunali del gruppo consiliare Territorio e Sviluppo;

Vista la legge 267/2000, il regolamento del Consiglio comunale e le normative attinenti all’argomento;

Riscontrato che vi sono gravi ritardi sulle pubblicazioni delle delibere di Consiglio comunale e di giunta comunale,

Altresì che pure alcune determine vengono pubblicate addirittura dopo che iniziative vengano svolte vanificando completamente il ruolo della minoranza di controllo al posto del CO.RE.CO. sull’operato dell’Amministrazione comunale;

Tenuto conto che specialmente sulle delibere inerenti le interpellanze ed iniziative dello scrivente gruppo consiliare da mesi non viene pubblicato il verbale;

Preso atto che sull’argomento sopra citato si era sollecitato la Segretaria comunale con un apposito documento senza alcun tipo di riscontro in merito;

A tal fine per quanto sopra esposto,

Interpellano il Sindaco per conoscere le motivazione e le responsabilità di tali ritardi ed i tempi di pubblicazione degli atti non ancora emessi.

Richiedono che la presente sia iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.