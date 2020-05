Regione. Toti al Pd “Le domande fatele al governo” (7)

Dall’ufficio stampa della Regione riceviamo e pubblichiamo

“Ma perché il Pd fa domande a noi che dovrebbe fare al suo Governo? Perché non chiede al Governo cosa ha previsto per la sicurezza dei lavoratori che tornano al lavoro? E soprattutto perché non chiede alle categorie, che ancora aspettano i soldi promessi da Governo, cosa vogliono fare?”. Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al gruppo Pd in consiglio regionale. “Prendo atto, ma già immaginavo – continua Toti – che il Pd Ligure non sa cosa sia previsto per i lavoratori e che, al contrario di tutti i suoi governatori, vuole tenere tutto chiuso. Quanto al fatto che siano d’accordo con Sindaci per lo più del PD lo immaginavamo. A proposito di chi fa politica con le ordinanze”.