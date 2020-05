Regione: lettera a Toti, Anci prende le distanze (4)

l’Anci prende le distanze dalla lettera inviata da una settantina di sindaci liguri a Toti e precisa che “rappresenta una iniziativa autonoma non derivante da alcuna deliberazione di nessun organo ligure o nazionale di Anci”.

E ancora: “Tale documento, pur nella sua legittimità politica, non rappresenta l’Associazione, che è la casa di tutte le Autonomie locali in Liguria e non di un pensiero di parte”.