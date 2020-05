Regione: i sindaci scrivono a Toti, chiedono sforzi unitari

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino Leu riceviamo e pubblichiamo. Tra i sindaci firmatari anche il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, di Camogli Francesco Olivari, di Deiva Marina Alessandra Avegno, di Bonassola Giorgio Bernardin, di Monterosso al mare Emanuele Moggia



“I sindaci liguri, senza distinzione di appartenenza politica, hanno inviato una lettera alla presidenza della Regione Liguria per chiedere uno sforzo unitario in questa fase di emergenza. Si tratta di una pagina di bella politica, che definirei un capolavoro perché dimostra la volontà dei sindaci di interpretare il loro ruolo senza alcun pregiudizio. La polemica politica o le contrapposizioni di parte è meglio lasciarle a chi non ha capito il ruolo che riveste”.

Lo dichiara il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Il compito dei sindaci – aggiunge Pastorino – è sempre più delicato in questi giorni e lo sarà nelle prossime settimane. Le ordinanze regionali li hanno costretti, insieme alle forze dell’ordine, a ricoprire il ruolo di responsabili di fronte ai cittadini. Creando delle oggettive situazioni di difficoltà”.