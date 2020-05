Rapallo: San Francesco, altro passo avanti nella burocrazia

Il “Ponte Genova”, dopo la ricostruzione in tempo record, è diventato un modello nazionale ed è facile che le regole per le gare di appalto, proprio come avvenuto per quest’opera cambino e non accada più ciò che si è verificato a Rapallo con la copertura del San Francesco e la frattura con la ditta che eseguiva i lavori

L’attenzione del sindaco Carlo Bagnasco e dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, è concentrata nel superare le difficoltà burocratiche ed affidare il nuovo incarico per ultimare il primo lotto della copertura, a norma, del torrente San Francesco.

Ed eccoci alla realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco in corrispondenza di via Milite Ignoto. Si tratta del secondo stralcio del primo lotto, comprensivo del completamento del primo stralcio.

Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Fabrizio Cantone, è stata confermata la proposta del Responsabile unico del procedimento (Rup). E’ stata quindi certificata la regolare esecuzione dell’incarico di validazione del progetto affidata alla società genovese Malvezzi & Partners per un importo complessivo di 12.688 euro.