Rapallo: pacchi alimentari, domani raccolta di FI

Da Giacomo Raffo riceviamo e pubblichiamo

Domani, 3 Maggio 2020, presso la sede di Via Tubino 24, dalle ore 9:30 alle ore 17:30, i Militanti di Forza Italia Rapallo raccoglieranno dei beni di prima necessità alimentari che verranno successivamente distribuiti alle famiglie in difficoltà. Chiunque volesse donare, può venire in Sede nei sopra citati orari oppure può telefonare al seguente numero: 3270149115.

Basta un pacco di pasta per rendere felice qualcuno.

N.B.

Si possono donare prodotti non deperibili a lunga conservazione

(Pasta, Riso, Tonno, Omogenizzati per bambini, sale, farina, …….)

Si raccolgono anche prodotti alimentari per animali e materiale per bambini (pannolini…)