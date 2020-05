Rapallo. Berlusconi: “Non sarò la stampella del governo”

B & B. Berlusconi & Bagnasco. Il cavaliere dalla Francia in videoconferenza con i coordinatori regionali di Forza Italia tra cui, per la Liguria, Carlo Bagnasco.

Un Berlusconi in ottima forma, corroborato da un sondaggio che gli assegna due punti in più dopo che i vari Brunetta non frequentano più i solotti televisivi. La nuova ricetta di Berlusconi non prevede polemiche, ma senso di responsabilità ed equilibrio. Nessuna premura di andare alle urne; Forza Italia non sarà stampella del governo, sarà sempre parte del centrodestra. Dopo avere esposto la linea politica, Berlusconi ha raccomandato di organizzare iniziative benefiche a favore dei meno abbienti e ha ricordato come ciò si già avvenuto a partire da Rapallo, complimentandosi con Carlo Bagnasco.

Carlo Bagnasco durante la videoconferenza