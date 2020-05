Rapallo: “Ai giovani medici servono riconoscimenti concreti”

Da Salvatore Alongi, consigliere comunale Rapallo con incarico alla Sanità riceviamo e pubblichiamo

Questa emergenza sanitaria ha messo in evidenza una problematica di interesse nazionale già esistente prima della pandemia e che che la situazione contingente acuta ha messo a nudo in tutta le sua importanza: i finanziamenti alla Sanità.

Ho il piacere di conoscere la dott.ssa Roberta Rissotto membro del Dipartimento Post Laurea del SIGM (Segretariato Italiano Giovani Medici) e referente per la Regione Liguria, e il dott. Federico Lavagno, Coordinatore del dipartimento post-laura SIGM.

Il S.I.G.M. è una associazione no profit, che persegue il fine di dare un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici, che hanno enormi difficoltà ad entrare nelle scuole di specializzazione , considerato lo scarso numero di posti disponibili di accesso alle scuole di specialità per i neo laureati in medicina .

Ciò provoca un impoverimento della nostra classe medica futura , e toglie al paese la possibilità di usufruire di servizi sanitari qualificati, salvo poi “richiamare alle armi” in fretta e furia medici non ancora formati in momenti di emergenza come questo .

Insieme agli amici di Forza Italia, al coordinatore regionale Carlo Bagnasco , agli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, ci adopereremo per aiutarli nella richiesta di finanziamento dei contratti regionali per medici in formazione specialistica, ben consapevoli che in situazioni come quella che stiamo vivendo ora, sarebbero stati di vitale importanza.

Seguite la loro pagina Facebook! In primis è importante dargli una mano per aumentare il più possibile la loro visibilità e per noi tecnici è invece doveroso fare tutto il possibile per parlare con le istituzioni preposte e iniziare un dialogo costruttivo per il raggiungimento dell’obiettivo al fine della tutela della nostra salute personale.