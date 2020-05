Mascherine: istruzione per sanificazione e riuso

Mascherine: istruzioni per l’uso, sanificazione e riuso

La mascherina è sempre da considerarsi un dispositivo monouso, tuttavia, se non utilizzata in ambito medico sanitario o in ambienti altamente contaminati, è possibile riutilizzarla provvedendo a sanificarla dopo ogni singolo uso. Non indossare mai una mascherina usata senza aver provveduto a sanificarla.

La mascherina non deve essere mai toccata con le dita nella parte esterna o interna. Indossarla, e toglierla a fine uso, utilizzando esclusivamente gli elastici. Lavare e igienizzare bene le mani sia per indossarla che per toglierla. Evitare di toccarla con le dita durante l’utilizzo. Dopo la sanificazione riporla in una busta chiusa.

La mascherina deve essere posizionata sul viso a perfetta copertura delle vie respiratorie, naso e bocca. La mascherina non è soggetta a scadenza. Se ne consiglia l’utilizzo preferibilmente entro cinque anni dalla data di acquisto.

La mascherina assolve al contenimento del droplet e quindi a limitarne la diffusione nello spazio circostante. L’eccessiva usura potrebbe ridurne l’efficacia. Consigliamo di sostituirla se il tessuto dovesse apparire usurato,

oppure se la capacità di contenimento risultasse ridotta. Un modo empirico di valutazione è quello di alitare attraverso la mascherina stando a circa 20 cm. da uno specchio valutandone il conseguente appannamento.

Sistemi da utilizzare per la sanificazione

Operazioni preliminari di preparazione

– Lavarsi accuratamente e mani.

– Togliersi la mascherina toccando esclusivamente gli elastici, evitando di toccarla sulla parte esterna o interna.

– Lavarsi nuovamente le mani e indossare un paio di guanti monouso. In alternativa sanificare le mani con un gel igienizzante o con una soluzione idroalcolica al 75/85%.

Esposizione all’aria aperta. Alcuni studi hanno confermato che il Coronavirus resta presente sui tessuti fino ad un massimo di 24 ore, da questo si può desumere che, lasciando semplicemente la mascherina esposta all’aria aperta per tale durata, si potrà riutilizzarla senza la necessità di mettere in atto altre operazioni. In questo caso consigliamo di utilizzare due mascherine da alternare nell’uso dei giorni pari e dispari.

Sanificazione alcolica. Chiudere la mascherina all’interno di un contenitore ermetico, un sacchetto con chiusura a cerniera plastica, unendo all’interno un batuffolo di cotone imbevuto nell’alcool, dopo qualche ora si potrà estrarre la mascherina, arieggiarla e riporla.

Sanificazione a vapore. Attraverso il vapore, ad esempio di un ferro da stiro, è possibile sanificare la mascherina, semplicemente stirandola e facendo in modo che venga attraversata dal vapore acqueo emesso. Lasciarla asciugare perfettamente e riporla.

Dinsifezione spray. Stendere la mascherina su di una superficie sanificata e spruzzare uniformemente con un disinfettante, meglio se un PMC, su entrambi i lati e sugli elastici. Lasciare agire per circa 30 minuti, arieggiarla fino a completa asciugatura riporla in una busta chiusa.

Lavaggio. Consigliato a mano, in acqua fredda, riponendola in una bacinella e utilizzando un sapone neutro igienizzante. E’ possibile effettuare lavaggi in lavatrice ma questo ne ridurrà di molto la durata a causa del trattamento troppo energico.

Ogni mascherina, al termine dell’utilizzo, andrà conferita nell’indifferenziata, non abbandonarla nell’ambiente, ogni mascherina usata è potenzialmente infetta.