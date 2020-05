Lettere/ “‘Santa’ e la distribuzione di mascherine”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Per la terza volta la distribuzione delle mascherine a Santa si è rivelata senza buonsenso. Per la terza volta la coda arrivava all’oratorio, per la terza volta le mascherine si sono esaurite prima dell’orario indicato, per la terza volta qualcuno è rimasto senza. E si badi bene, parliamo di distribuzione di due mascherine mono uso per cittadino. Se questi sono gli amministratori che hanno in mano Santa, speriamo che non avvengano emergenze di altro genere perché ci voleva poco ad organizzare una distribuzione diversa, bastava copiare quello che ha fatto la regione, spedire le mascherine nella casella postale dei residenti. Meno male che i cittadini sono maturi e responsabili nel crearsi alternative ma se gli amministratori non sanno gestire queste banalità speriamo non gestiscano progetti più importanti e meno male che la diga foranea del porto e la provinciale per Portofino sono state gestite da enti superiori anche se sono state vetrine per tutti.