Lettere/ “Parco Portofino, accessibile da ‘Santa’, non da Camogli”

Da Antonio Leverone riceviamo e pubblichiamo

Parco regionale di Portofino: Primo Maggio 2020: se entri da Santa Margherita puoi passeggiare, da Camogli no.Così mi hanno detto i miei colleghi della Protezione Civile; me lo sono fatto spiegare due volte, pensavo di aver capito male. In questo caso la pandemia non è uguale pertutti. Nel primo Maggio del 2020 il Sindaco di Camogli dispone di mantenere il divieto di passeggiare nel parco naturale e il Sindaco di Santa Margherita dispone il contrario.Mi viene da ridere ma riflettendo mi preoccupo. Tutto questo avviene in un parco regionale dove ci dovrebbe essere una governo che si coordina con i 3 comuni territoriali del parco (Camogli. Santa Margherita, Portofino). Ci dovrebbe essere anche un servizio di controllo del territorio che non può essere fatto da una sola guardia. Il Parco di Portofino, conosciuto in tutto il mondo, da tempo per disposizione della Regione è commissariato e il Commissario, udite, udite, è il Sindaco di Santa Margherita. Non opera alcun consiglio, sono mesi che i componenti della comunità del parco non si riuniscono. In buona sostanza il Parco di Portofino è gestito solo dal direttore,funzionario regionale e dai dipendenti.E’ per tali argomenti che la mia risata si è piegata in preoccupazione. Dalla fine del 1917per legge nazionale, il parco regionale di Portofino è inserito nel parco nazionale omonimo che in funzione di uno approfondito studio del Ministero, la Regione e i Comuni coinvolti, avrebbero dovuto dare indicazioni sulle dimensioni. superiore agli attuali 1,000 ettari circa. A oltre 2 anni la Regione è assente i comuni non si confrontano e siamo alle solite: Parco nazionale si, Parco nazionale no. Pensate alle opportunità di tutela, di recupero territoriale, di diverso sviluppo economico, di opportunità per i giovani: Niente di tutto questo. Il Parco Regionale sostanzialmente non è gestito, la Regione non ama i parchi, al contrario riduce i finanziamenti e ne riduce i confini. Oggi e forse anche domani dovremmo stendere il nastro rosso e bianco per segnare il confine tra Santa Margherita e Camogli per indicare agli escursionisti, sia pure con la mascherina, di non superare tale barriera. Ma per favore ! Amici, di cosa stiamo parlando !

