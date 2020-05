Lettere/ “Medici, infermieri, volontari. Grazie”

da Massimo Mantelli riceviamo e pubblichiamo

Il futuro prossimo a pensarlo sembra ancora troppo lontano, ma immaginarlo già diverso aiuterà a superare anche la realtà odierna. Tutto tragicamente strano, mentre viviamo appunto questi giorni…..ancora sospesi, maledettamente funesti per molti nostri connazionali.

Covid-19 ci ha consegnato davvero una nuova vita, assurda di sensazioni e di stati d’animo.

Proprio qualcosa d’incredibile che è già entrato nella storia del nostro Paese, anzi del Mondo intero.

“ ………Voglio immaginare di scrivere un libro dove si dirà di questa Pandemia che ha contagiato l’Italia all’inizio del 2020, in modo così subdolo, mischiandosi perfettamente al ricorrente periodo influenzale, del quale pareva rappresentare quasi un’analogia. Le Autorità Sanitarie Internazionali, che già ne attenzionavano gli esordi nel continente Cinese, avevano difficoltà a studiare i repentini contagi e focolai. I loro consigli sulle restrizioni della mobilità mondiale delle persone, della vita sociale, dei controlli sanitari hanno contribuito, comunque, al minor diffondersi riducendo conseguenze ancor più tragiche. L’Italia, coinvolta velocemente, ha fronteggiato un’emergenza medica e di soccorso fuori misura con dimensioni epiche. Dal mese di febbraio, le cronache giornalistiche sono state una raffica di triste cronistoria dei decessi in diverse regioni del nostro Stivale. Si ricorderanno per sempre le parole di cordoglio, ai famigliari delle vittime, del Presidente della Repubblica Mattarella che rilevava la perdita di un’intera generazione di anziani in molte Comunità. Le immagini dei camion dell’Esercito Italiano che uscivano da una Bergamo-città ferita, trasferendo le salme dagli obitori, avevano già significato l’immane tragedia.

Gli Organi di Governo, concertati da esperti sanitari, elaboravano decisioni inedite per tutti i settori di attività pubblica e privata, per la prevenzione, per l’aiuto economico sociale, la mobilità, il commercio, il lavoro e altro ancora. La sintesi, invece, per chi non era indispensabile alla vita produttiva e/o emergenziale, era quella condensata anche in uno slogan “ rimanete tutti a casa ”. Proprio così, il distanziamento sociale è ciò che aiuta contro i contagi e già nella storia fu adottato, vedi epidemia della Peste secolo XIV. Quel termine “quarantena” però era stato ormai dimenticato. Nulla in confronto a ciò che accadeva negli ospedali e che fronteggiava il personale medico, la Guardia medica, i medici di base, i paramedici, i Volontari delle Pubbliche Assistenze, la Croce Rossa, gli uomini delle Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Militari. Impegnati appunto in prima linea, con il sacrificio, per alcuni, della propria vita.

Qualcosa di straordinario che ricordava di quante figure sono una risorsa importante della collettività, ma che si diano per scontato per poi accorgersene solo nella necessità. In quei momenti, si potevano semplicemente ringraziare, appludendoli dai balconi di tutta Italia, con un abbraccio immenso e una lacrima sul viso.

Mentre quel maledetto e sconosciuto nemico invisibile cresceva e impauriva, un virus buono si diffondeva, invece, dal cuore di moltissimi Italiani. Si attivavano, infatti, iniziative di solidarietà come la consegna dei farmaci e/o della spesa a domicilio alle persone in difficoltà, della spesa solidale offerta da benefattori noti e ignoti, dell’intrattenimento televisivo di personaggi dello spettacolo, di programmazioni dedicate ai bambini, alla cultura, ecc. Il fronte della comunicazione fu molto importante anche con le piattaforme social, internet e l’enorme offerta leniva così il distanziamento sociale. Dibattiti e letture con ospiti titolati dispensavano comportamenti e nuovi consigli.

Il mondo lavorativo si attivava invece a riconversioni di produzioni per fronteggiare la richiesta ospedaliera di sussidi sanitari, specialmente presidi per la ventilazione polmonare, mascherine di protezione, liquidi per la sanificazione, apparati per l’ossigenoterapia, ecc.

Molte le donazioni da grandi imprenditori e/o piccole Società.

Una cosa straordinaria era l’attivazione di nuovi presidi ospedalieri che riduttivo sarebbe chiamarli “da campo”. La logistica militare come quella dell’Associazione Nazionale Alpini realizzava un presidio Medico Avanzato, limitrofo all’ospedale di Bergamo, completo delle specialità necessarie come della stessa terapia intensiva. A Milano in alcuni spazi Fieristici nasceva un sito analogo, a Genova, invece, un traghetto era stato allestito come nave-ospedale. Attività straordinarie che conducevano anche a ragionamenti sulla manchevolezza e distrazione d’investimenti, in questi ambiti, che la politica e/o il Sistema Sanitario Nazionale avevano dimenticato negli anni passati.

Un’organizzazione quell’Ospedaliera Italiana, che rimaneva comunque tra le migliori al mondo, con eccellenze mediche e tecnologiche, gratuita a tutti.

Nel frattempo prendevano corpo anche gli aiuti Internazionali, alcuni quasi immediati come quelli Cinesi e poi altri come della lontana Cuba o dell’Albania con le parole del loro Premier Edi Rama “non abbandoniamo chi ci ha aiutato”. Inizialmente sottotono quelli del nostro Continente, ma qui forse era la politica a non essere ancora consapevole della gravità, appunto di un virus senza confini e di un’Europa invece dai mille distinguo.

Anche l’apparato Scolastico fece davvero un balzo quasi inaspettato, riuscendo a implementare la didattica a distanza “on-line”. Lo stesso per il lavoro (…da casa), con una grande accelerazione per moltissimi profili e mansioni. Ovviamente più che necessario per aspetti economici diversi, sia per il settore pubblico sia privato.

La benedizione “Urbis et Orbis” del 27/03/20, di Papa Francesco, da Roma in una Piazza San Pietro vuota di persone, ma incredibilmente piena di significato, regalò coraggio alla moltitudine di Credenti della terra, come anche una meditazione a tutte le altre Religioni.

Finalmente dopo circa due mesi cominciò il rallentamento dell’epidemia, con un calo dei contagi, dei decessi e dei ricoverati. Per la scoperta di un vaccino, ci volle ancora un po’ di tempo.

Qualche giorno dopo sì ripartì e tutti fecero tesoro degli accadimenti, di conoscere, di capire.

……. Questo intanto si potrebbe già scrivere, iniziando con un “Grazie infinito…” agli autori di quanto sopra.

Adesso però, per il resto di noi, un solo compito: “ cambiare un po’, …. per tornare a essere felici.”