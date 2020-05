Lettere/ “Camogli: i controlli e le presenze”

Da Giovanni Bozzo riceviamo e pubblichiamo (stamane i controlli erano in atto in località Migliaro)



Ebbene sì, è indubbio. Nessuno può negare che già da ieri si può notare la presenza di moltissimi foresti. A Camogli, all’inizio di un mese di Maggio “normale” è consuetudine la presenza di persone che passano poi l’estate in città. Per fortuna, aggiungo, contribuiscono a rendere viva la città, a far resistere i commercianti e gli operatori turistici che combattono sempre con la dura realtà.

Ma questo inizio di Maggio doveva essere diverso.

Abbiamo passato 2 mesi duri, in casa, controllati ogni volta che si usciva per lavoro o per fare la spesa. Per fortuna a Camogli e in Riviera non abbiamo avuto molti casi, ma come è risaputo la popolazione è mediamente anziana, quindi gli appelli, soprattutto da parte del Sindaco nei suoi bollettini serali, sono stati continui. Tra l’altro ci faceva notare che alcuni concittadini rientrati dall’estero, probabilmente naviganti, rispettavano i 14 giorni di quarantena imposti dalle regole, avvisando le autorità preposte e facendosi seguire da chi di dovere.

Ora, vorrei sapere, quali controlli sono stati fatti da ieri in città? Chi ha cercato di tutelare i residenti anziani che ancora adesso sono chiusi in casa? Quante persone sono state controllate nelle code per entrare negli esercizi commerciali?

Perché, se la pandemia è reale i controlli dovevano essere fatti (e non all’uscita del casello di Recco di notte. Sai quanto ci vuole a fare un’altra strada…). Se non è reale, che sia subito un liberi tutti, in modo che i commercianti possano lavorare tranquilli, nel rispetto della distanza interpersonale, compresi bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.

Certo, una presenza in città continua da parte di una Giunta composta da molti non residenti, Sindaco compreso, non si può chiedere.

Ma la mancanza di qualsiasi controllo come avvenuto ieri e oggi è vergognoso.