Le ricette di Renzo Bagnasco: branzino ai carciofi

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Branzino ai carciofi

Ingredienti: 1 kg di branzino o orata, 1 bicchiere d’olio evo, 1 bicchiere di vino bianco secco, rosmarino, 5 carciofi d’Albenga, brodo di pesce, spicchio d’aglio affettato e sale.

Esecuzione: pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e metterli a bagno in acqua acidulata al limone; in un tegame disporre il pesce sventrato e pulito, insaporirlo con aglio e rosmarino, ungerlo d’olio e salarlo strofinandolo dentro e fuori. Rosolarlo sul fuoco per 10’ e poi aggiungervi il vino e 2 mestoli di brodo disponendo tutto attorno i carciofi e infornando per 30’ a 220°. Irrorarlo di tanto in tanto con il suo brodo di cottura e servirlo-

La presenza dei carciofi fa pensare ad un piatto ingauno.