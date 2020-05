Lavagna: “Difficoltà iniziali di avvio attività”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Fermo restando quanto scritto nell’ultimo DPCM relativamente a regole e tempi da rispettare riguardo alla riapertura del 4 Maggio 2020 e a tutte le fasi successive, dopo la chiusura determinata dal Covid-19, segnaliamo alcune necessità e situazioni critiche pervenuteci da operatori e cittadini lavagnesi:

1) La possibilità di spazi pubblici aperti per attività di sport all’aperto per piccoli gruppi, mantenendo le dovute distanze uno dall’altro, anche organizzati da associazioni o palestre locali.

2) La difficoltà di riapertura dei propri esercizi da parte di molti operatori socio-economici della città per motivi finanziari, i quali chiedono una moratoria temporanea di quanto approvato nel consiglio comunale del 29 aprile 2020 in riferimento alle misure di contrasto all’evasione dei tributi locali, pena il fallimento di diversi di loro, impossibilitati a far fronte alla situazione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di concedere le eventuali nuove licenze, autorizzazioni, rinnovo di concessioni, anche nel caso di insolvenze precedenti, concordando con il Comune un piano di rientro del pregresso con pagamento rateale dei tributi dovuti. Il mancato rispetto di tale piano di pagamento sarebbe condizione per far decadere il diritto a tali nuove concessioni.

3) Sempre dagli operatori economici della città riceviamo la richiesta di poter usufruire, in questa fase di ripartenza, di facilitazioni per l’occupazione di aree di suolo pubblico, attraverso la concessione di ampliamenti e di riduzione delle tariffe sia Tosap che Tari.