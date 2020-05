Carrodano: il Comune dice no ai test sierologici a tutti gli abitanti

di Guido Ghersi

Lo scorso 25 aprile abbiamo scritto che a “Carrodano, test sierologici a tutti gli abitanti”, una proposta avanzata dal gruppo di opposizione; ma il Comune, guidato dal sindaco Pietro Mortola, dopo aver interpellato i massimi esperti in materia per definire l’effettiva utilità del campionamento a tappeto dei residenti, ha deciso di non aderire alla proposta. Infatti, ad oggi, nel paese della Media Val di Vara, non si sono mai verificati casi di positività e nemmeno nelle quattro R.s.a. (Residenze Sanitarie Assistite). I test sierologici ricercano gli anticorpi attraverso una semplice analisi del sangue; inoltre questi test, come è stato comunicato dalla Regione Liguria, dall’Asl n°5-Spezzino e da Alisa, sono esclusive e di

competenza di detti organismi. Inoltre i test sierologici non godono ancora di massima attenzione come invece lo è il tampone. Il sindaco Mortola ha dichiarato: “La tutela della salute dei residenti ci sta molto a cuore e va salvaguardata, ma pur sempre nel rispetto di stringenti misure di sicurezza”.