Camogli: da martedì cimiteri aperti e sentieri percorribili

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo



Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha emanato l’ordinanza su “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di accedere alle spiagge e ai moli, disciplina dell’attività motoria, chiusura parco giochi, utilizzo mascherine, regolamentazione dello svolgimento del mercato settimanale settore alimentare e apertura dei cimiteri cittadini fino 17 maggio 2020”.

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati e che non si creino assembramenti.

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia.

Considerato che gli altri Comuni il cui territorio si trova nel Parco di Portofino hanno già deciso o si apprestano all’apertura della percorrenza dei sentieri escursionistici a partire dal 4 maggio 2020.

Ritenuto opportuno al fine di uniformarci agli altri Comuni presenti nel territorio del Parco di Portofino consentire la percorrenza dei sentieri escursionistici del nostro territorio comunale.

Ritenuto, altresì, opportuno disporre la riapertura dei cimiteri cittadini al pubblico con gli orari già previsti prima della chiusura sempre comunque nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, disciplinare a partire dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 il divieto di accedere alle spiagge e sui moli, la disciplina dell’attività motoria, la chiusura dei parco giochi, l’utilizzo delle mascherine e la regolamentazione dello svolgimento del mercato settimanale – settore alimentare.

Tenuto conto dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, che dispone che i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedere i limiti indicati dall’art. 1.

Ritenuto opportuno disciplinare, quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid

Ordina, per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fino al 3 maggio 2020:

1) è vietato svolgere attività motoria e attività all’area aperta nelle aree di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente ordinanza;

2) il divieto di accedere alle spiagge;

3) il divieto di accedere sui moli, salvo che per motivi di lavoro o per accedere agli ormeggi;

4) è vietato accedere alle aree gioco.

5) l’obbligo per le persone che si recano nei supermercati, nelle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., nelle farmacie, negli Uffici Postali, negli Uffici Pubblici o in altri luoghi chiusi, aperti al pubblico, o in tutti gli altri casi anche all’esterno in cui per le ridotte dimensioni della strada, del percorso o della scalinata non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, di utilizzare le mascherine, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

6) l’obbligo per il personale addetto al pubblico dei supermercati e delle altre attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., di indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine e guanti monouso. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro.

7) è consentito nella giornata di mercoledì lo svolgimento del mercato settimanale limitatamente al settore alimentare, compreso anche quello di alimenti per animali, a condizione che:

a) i banchi di vendita dovranno essere sistemati in modo che sia lasciato, lateralmente, per le persone in attesa, lo spazio di circa dieci/dodici metri tra un banco e l’altro

b) il personale addetto alla vendita dovrà indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine e guanti monouso;

c) i clienti dovranno utilizzare, anche in coda, mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia in coda che nei pressi del banco di vendita.Si raccomanda agli stessi, nei pressi del banco di vendita di utilizzare guanti monouso o in alternativa il detergente disinfettante delle mani.

d) i clienti, in coda sul lato sinistro del banco di vendita, due alla volta e distanziati potranno accedere ad un apposito percorso adiacente il banco dove saranno serviti, per poi uscire da tale percorso sul lato destro dello stesso banco,immettendosi nel flusso normale

e) l’esercente dovrà vigilare affinché le disposizioni sopra indicate siano rispettate.

8) è fatto obbligo comunque in ogni attività sociale esterna di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Dispone. A partire dal 5 maggio 2020 la riapertura dei cimiteri cittadini al pubblico con gli orari già previsti prima della chiusura, sempre comunque nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il testo integrale: ordinanza 44