Camogli: circolazione veicolare e sosta nel centro storico

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha emanato l’ordinanza su “Nuova

regolamentazione della Zona a Traffico Limitato ‘Centro Storico’ e la regolamentazione dei parcheggi a pagamento del centro utilizzata durante l’ora legale”.

1) E’ ripristinata la disciplina della circolazione veicolare e della sosta prevista dall’ordinanza n. 61 del 21/10/2015 ad oggetto “Nuova m regolamentazione della Zona a Traffico Limitato “Centro Storico”, così come sotto descritta:

a) Nei giorni feriali, eccetto il mercoledì, dalle ore 5.00 alle ore 13.00 è consentita la circolazione a tutti i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore ai 3,5 t nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre;

b) Nei feriali, eccetto il mercoledì, dalle ore 13.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e nei giorni festivi e nelle giornate di mercoledì dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è consentita la circolazione veicolare e la sosta nelle vie sopra citate, eccetto via Repubblica, ai veicoli autorizzati, muniti di contrassegno zona a traffico limitato, di peso complessivo a pieno carico inferiore ai 3,5 t;

c) In via Repubblica, durante gli orari di apertura è consentita la sosta solo per brevi operazioni di carico e scarico, massimo 30 minuti con l’obbligo di indicare l’ora di arrivo;

d) Nei giorni feriali, eccetto il mercoledì, dalle ore 5.00 alle ore 13.00 nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre vige il senso unico da ponente a levante;

e) Nello stesso periodo e negli orari sopra indicati agli stessi veicoli è consentita la sosta nelle aree di parcheggio delle vie sopra citate con la disciplina vigente normalmente nelle stesse durante il periodo in cui non vige la Zona a Traffico Limitato.

2) In via G.B. Ferrari, in via N. Cuneo e in piazza Matteotti, nell’ex Scalo Ferroviario, la sosta a pagamento è prevista tutti i giorni, eccetto il mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 sino alla data di ripristino dell’ora solare in cui il parcheggio sarà a pagamento solo nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Negli stalli di sosta possono parcheggiare solo le autovetture.

E’ vietata la sosta fuori dagli spazi delimitati.

3) Fino al 31 maggio 2020 è sospeso il divieto di sosta dei veicoli nelle vie in cui è prevista la pulizia strade.

4) Fino alla stessa data sono prorogati i contrassegni per l’accesso e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle zone residenti scaduti o in scadenza.

Il testo integrale: ordinanza 43