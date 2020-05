Camogli: “Battelli in servizio due volte alla settimana”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il diario seralef del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Nessuna variazione nella situazione sanitaria: 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione); 3 le persone in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, tutte perché rientrate dall’estero.

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Oggi è stata emessa un’ordinanza in vigore dal 4 al 17 maggio con la quale si dispone l’apertura dei cimiteri del centro e di Ruta e l’abrogazione del divieto di percorrere i sentieri escursionistici del territorio comunale. Permangono invece il divieto di accesso alle spiagge, ai moli (se non per lavoro o accedere agli ormeggi) e alle aree giochi.

Il divieto di accesso alle spiagge permane poiché, oltre a dover evitare gli assembramenti, stazionare in spiaggia non rientra tra le attività consentite dal DPCM 26 aprile 2020, trattandosi di attività ludico-ricreativa all’aperto (Art. 1, lettera f), quindi anche se fossero accessibili, non sarebbe comunque permesso stazionarci. Pertanto, dovendo gestire risorse limitate per i controlli, ho preferito vietarne l’accesso e dare la priorità all’apertura dei sentieri, perché l’attività motoria rientra invece tra quelle consentite dal DPCM. Vi invito comunque sempre alla prudenza, a rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 se si tratta di attività sportiva), a indossare abbigliamento e calzature adeguate al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.

In sintesi sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio comunale, eccetto nei luoghi interdetti dalla presente ordinanza.

Oggi la Protezione Civile ha ritirato presso la sede Provinciale di Genova le mascherine e i guanti destinati al Comune di Camogli che verranno distribuiti a Polizia Municipale, Protezione Civile e Pubbliche Assistenze.

A proposito di mascherine, ricordo che l’uso all’aperto non è obbligatorio purchè si possa rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È invece obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi ma anche se si presta servizio in residenze private, soprattutto in presenza di anziani, non potendo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Continuano i controlli su tutto territorio comunale (accesso del paese, sentieri, strade) e nei giorni scorsi anche al casello di Recco. Tre i verbali elevati in questi giorni.

Dal 4 maggio riprenderà il servizio battelli per Punta Chiappa e San Fruttuoso con due corse settimanali, condizioni meteo-marine permettendo. Gli utenti dovranno verificare telefonicamente lo stato del servizio e indossare mascherine a bordo.

Perseveriamo nel rispetto di norme e misure di sicurezza, grazie.

Vi auguro una buona serata.