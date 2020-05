Bogliasco: “Entriamo nella ‘fase 2’ in punta di piedi”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Oggi non sono pervenute segnalazioni da parte delle autorità competenti riguardo a nuovi episodi di contagio o di quarantena all’interno del nostro paese. Questo ci invita all’ottimismo e ci incoraggia.

Da lunedì 4 si entra nella cosiddetta fase 2 che prevede un allentamento delle restrizioni, tuttavia va evidenziato che non c’è molta chiarezza sui comportamenti da tenere. I Sindaci sono chiamati a prendere decisioni, hanno la possibilità di agire con atti autonomi per i singoli Comuni, ma sono costretti a muoversi tra decreti e ordinanze spesso in contrasto tra loro che creano molta confusione e incertezza nell’agire, non solo in chi stabilisce le norme ma anche nelle forze dell’ordine che le devono far rispettare .

Sarebbe auspicabile avere una linea più omogenea e unitaria tra Governo, Regioni e Comuni o comunque risposte precise. Quindi in attesa di chiarezza cerchiamo di usare ancora un po’ di prudenza: limitiamoci alle uscite necessarie; rispettiamo le distanze interpersonali, indossiamo la mascherina soprattutto negli ambienti chiusi.

In questo modo diamo una mano alle attività che gradatamente possono ripartire, aiutiamo quindi anche la ripresa economica del nostro Paese e, soprattutto, ci proteggiamo da una pericolosissima ricaduta.