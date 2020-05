Varese Ligure: la tradizione del Cantamaggio, il video

Da Marco Garibaldi riceviamo e pubblichiamo

Ecco il video della canzone del Cantamaggio di Varese Ligure.

Nemmeno l’emergenza sanitaria ha fermato la tradizione del Cantamaggio a Varese Ligure, in provincia di La Spezia.

Una tradizione simbolo della rinascita della natura

Il gruppo di Varese Ligure ha deciso di registrare la sua tradizionale canzone del maggio e di pubblicarla sui canali social per portare allegria e speranza a tutti. Durante tutta la giornata per le vie del borgo echeggeranno le note della registrazione.

Quella del Cantamaggio è una festa nata secoli fa per “ingraziarsi” le divinità della terra e brindare al risveglio della natura. Giovani e meno giovani si incontrano annunciando l’arrivo del maggio, in cambio i contadini aprono le cantine e offrono da bere e da mangiare. Filastrocche, canti popolari e stornelli accompagnano l’intera giornata. I “maggianti” (così si chiamano coloro che portano avanti la tradizione del Cantamaggio) cantano strofe benauguranti agli abitanti delle case che visitano in cambio di un’offerta e un bicchiere di vino o cibi della tradizione ligure. Un rito magico-propiziatorio che risale a popoli dell’antichità molto integrati con i ritmi della natura, quali celti, etruschi e liguri, presso i quali l’arrivo della bella stagione rivestiva una grande importanza. La tradizione del Cantamaggio è molto diffusa nell’entroterra del levante ligure ma è anche conosciuta in altre regioni come la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia-Romagna.

Il video: