Recco: riscaldamento, proroga fino al 10 maggio

Tenendo conto delle misure di contenimento al Covid-19 e per garantire quindi un adeguato livello di comfort nelle abitazioni della popolazione, soprattutto di quella più anziana, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha firmato l’ordinanza che consente “la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento dal 4 al 10 maggio 2020 compreso, su tutto il territorio comunale per una durata giornaliera di 6 ore con una media ponderata delle temperature dell’aria di 20°C +2°C per singolo ambiente riscaldato”.