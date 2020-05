Recco: chiude “Figaro”, l’ultimo parrucchiere

Giovanni Alboino, in arte “Figaro”, l’ultimo parrucchiere di Recco, chiude i battenti. Aveva iniziato l’attività 50 anni fa, nel 1970, quando aveva 13 anni presso il negozio del fratello; lo aveva poi rilevato nel 1983. Venerdì prossimo compie 63 anni e si godrà a tempo pieno la famiglia. Una decisione irrevocabile.

Dice: “Ho già dato tutte le disdette e comunicato la chiusura in Comune. Questa vicenda del coronavirus si trascinerà nel tempo ed è inutile continuare a pagare le spese. La decisione però l’ho presa in famiglia dove mi hanno convinto a smettere per evitare ogni possibile rischio di contagio in futuro. Mi sono arreso. Per altro sono già in pensione”.

Giovanni Alboino è una persona cordiale, capace di mantenere la conversazione con qualsiasi cliente senza mai azzardare un commento, fare un pettegolezzo. Conosce mezza Recco e, persona stimata, conosce anche le confidenze, gli umori, le aspirazioni di una clientela affezionata, proveniente anche da diversi comuni del Golfo Paradiso, che ora potrà contare solo su parrucchieri unisex o sui cinesi.

Le conversazioni e le amicizie, nate in attesa del proprio turno nel negozio di via 20 Settembre di Figaro, appartengono al passato.

Tanti auguri Giovanni!