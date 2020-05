RASSEGNA STAMPA: Oggi controlli intensificati

Oggi, venerdì 1 maggio, auguri a Giuseppe. Festa del Lavoro. Mercati settimanali: annullati e chiusura supermercati e negozi, tranne l’asporto. Parole: comodità( la presenza di uno o più elementi che favoriscono o facilitano lo svolgimento di un’azione; agi che rendono più semplice l’espletamento di un’azione o la vita in casa,ufficio, trasferimenti; conforto. Proverbi: chi sa dare sa ricevere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Primo Maggio senza festa”; Chiavari lunedì protesta dei dipendenti dei negozi”; “Fincantieri: ok dei sindacati, regole rispettate”; “Verifiche intensificate nel fine settimana”; “Due pupazzi contattano i bimbi a casa”; “Le riflessioni dei grandi tra Primo Maggio e covid”; “L’Economica si prepara a riaprire la biblioteca”; “Il battesimo di Andrea è un autentico inno alla vita”; “New Life insegna online l’uso dei defibrillatori”; “Tamponi a tappeto in ospedale a Lavagna, nuovi accertamenti per il polo di Rapallo”; “Sereni Orizzonti, ecco cosa è accaduto a Recco”; “Ora la Regione dovrebbe premiare le pubbliche assistenze”; “Temevo fosse il virus, erano le sanificazioni”; “Più spazio ai locali a Sestri”; “Via ai saggi on line per i piccoli musicisti”.

Sestri Levante: Festival della Curosità dedicato ai bambini.

Camogli: primo Consiglio in remoto, approvato il bilancio. Recco: Il sindaco ‘Sosterremo il teatro di Camogli (didascalia sbagliata, nella foto c’è Farida Simonetti e non Serena Bertolucci).

Borzonasca: la minoranza diserta l’assemblea comunale.