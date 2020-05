L’amministrazione comunale di Rapallo, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, provvederà alla realizzazione di interventi di pulizia e sanificazione straordinaria presso la residenza Villa Tasso. In considerazione dell’urgenza di garantire preventivamente la sicurezza degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura, la realizzazione del servizio è stata affidata alla ditta Markas s.r.l. con sede in Bolzano per un importo complessivo di 5.063 euro.