Rapallo: porto Carlo Riva, proroga di un mese

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco aveva dato alla società che gestisce il Porto Carlo Riva un ultimatum: avviare i lavori per mettere in sicurezza il porto e la città entro aprile. Nei giorni scorsi la società avrebbe fatto pervenire al sindaco la documentazione, ora all’esame dei legali, che dimostrerebbe la capacità di avviare, sostenere e ultimare i lavori; chiedendo una proroga che il sindaco, consultati i legali del Comune, sarebbe disposto a concedere fino a fine maggio. Alla base del ritardo nell’inizio dei lavori non ci sarebbero problemi finanziari, ma societari. I lavori tuttavia urgono.