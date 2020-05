Può essere letto come l’auspicio di una ripresa del lavoro in Riviera, una delle aree più penalizzate dalla crisi e dalla gestione del covid. A Rapallo la draga è al lavoro per livellare i fondali del golfo con una spesa iniziale di un milione cui seguirà un appalto da dieci milioni. Lavori previsti dopo la mareggiata e prima dell’inizio della pandemia, necessari per migliorare la qualità del mare e consentire la navigazione in sicurezza nel golfo quando arriveremo alla normalità.