Primo Maggio: senza lavoro e senza speranza

Tantissimi esperti, incapaci di fare sintesi, ossia si trarre conclusioni univoche. E un mare di polemiche. Tutto questo fa da contorno a un Primo Maggio in cui non c’è nulla da festeggiare, specie nella Riviera di Levante (che va da Nervi a Porto Venere) dove la prima industria è il turismo. Il settore più colpito dove la crisi sembra allargarsi a macchia d’olio e colpire sempre più settori.

Nessun dubbio che prima venga la salute; ma il lavoro deve partire, nella massima sicurezza. Se medici e infermieri sono operativi in ospedale (oggi finalmente con le opportune attenzioni e dotazioni) a maggior ragione si possono aprire industrie e cantieri. Anche per poter concentrare gli aiuti sulle categorie più colpite come bar e ristoranti (ma nautica e balneari dovrebbero riaprire).

Importante non è tanto chiudere parchi, spiagge, lungomare (quando non si osserva ciò che avviene in alcune case di riposo), ma convincere che ogni persona deve essere il garante della propria ed altrui salute. Colpendo chi ignora le regole. Naturalmente tutto ciò per stimolare un confronto. (m.m.)