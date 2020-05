Ponte Genova: “Primo Maggio tra i lavoratori”

Da Salini Impregilo riceviamo e pubblichiamo

“Spero che il ponte di Genova sia un messaggio di speranza per l’Italia intera perché con il lavoro si possa superare questa crisi, si possa ripartire e ricreare ricchezza per questo Paese. Le crisi si possono affrontare e risolvere insieme, per ricominciare”, dichiara al TG2 Pietro Salini, Amministratore Delegato di Salini Impregilo che sta completando la ricostruzione del Ponte di Genova, insieme a Fincantieri.

Pietro Salini ha deciso di trascorrere quest’anno la giornata del lavoro con i lavoratori del ponte di Genova che in questi mesi hanno dato prova di grande competenza e grande senso di responsabilità, lavorando 24 ore al giorno tutti i giorni, per ricostruire un ponte vitale per la città di Genova, simbolo di una Italia che vuole ripartire dalle infrastrutture e dal lavoro, e simbolo di un’Italia che può lavorare in sicurezza anche durante l’emergenza Covid-19.