Ponte Genova: la visita del presidente del Senato

Da Salini Impregilo riceviamo e pubblichiamo

“Sono qui oggi per dire grazie a tutti i lavoratori che anche in emergenza hanno continuato a lavorare, grazie a Salini, al sindaco di Genova e al Governatore. A Genova è l’Italia che ha vinto perché il Ponte è simbolo della rinascita e esempio dell’Italia che ce la fa senza vincoli e senza burocrazia” dichiara il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita al nuovo ponte di Genova accompagnata da Pietro Salini, Amministratore Delegato di Salini Impregilo (Webuild), la società che sta costruendo il ponte di Genova, insieme a Fincantieri.

E continua “ripartiamo da qui per riaprire le attività in sicurezza. Questo ponte illuminato dal tricolore ci emoziona e riaccende il nostro futuro. Ridisegnare una Italia nuova significa riaprire le tante attività, tenendo conto delle misure di sicurezza che devono essere adottate. Il lavoro deve essere tutelato”.

Il lavoro anche al centro del messaggio di Pietro Salini, che vuole ripartire da un grande piano per le infrastrutture, con la costruzione di ospedali e l’avvio di un piano massiccio di manutenzione di tutte le infrastrutture in Italia, per far ripartire l’economia e ridare lavoro a migliaia di imprese di piccole e medie dimensioni del settore. “Vorrei che da questo ponte arrivasse il messaggio che quello che noi vogliamo è lavorare, non chiediamo niente altro che questo -dichiara Pietro Salini -. Non ci deve essere un giorno in cui le persone non hanno lavoro. Non ci deve essere un giorno in cui non costruiamo opere come queste”.

Salini Impregilo ha impegnato nella costruzione dell’opera tutte le competenze acquisite e stratificate in 114 anni di ponti e viadotti in oltre 120 progetti per 626 chilometri realizzati in tutto il mondo.