Nervi: porticciolo intitolato a Ferraro? E’ polemica

Martedì prossimo il Consiglio comunale di Genova valuterà se intitolare il nuovo porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro. L’Anpi si oppone perché Ferraro “aderì alla Rsi e partecipò alle azioni della X Mas di Junio Valerio Borghese”.

Anpi in un comunicato afferma: “Il Porticciolo di Nervi è un luogo molto amato e condiviso: l’intenzione di alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra, di intitolare a Luigi Ferraro, che prima di essere un noto imprenditore e dirigente sportivo è stato un esponente della Repubblica Sociale, è sconcertante e inquietante allo stesso tempo. In tempi difficili come questi, l’intenzione di portare una mozione ad hoc, presentata frettolosamente e furbescamente soltanto il 30 aprile, il prossimo martedì in consiglio comunale, è a nostro parere una vera e propria provocazione, contando probabilmente sui consiglieri convocati in videoconferenza e sull’assenza di pubblico in aula. Chiediamo al sindaco Bucci di non accogliere una tale mozione, questa sì davvero divisiva e anche offensiva perché andrebbe a guastare un bene comune come il porticciolo di Nervi”.