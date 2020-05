Lettere/ “Se la beneficenza diventa pubblicità”

Da Amedeo Casadeo riceviamo e pubblichiamo

Ci sono decine e centinaia di persone che si producono in azioni di beneficenza, anche con sacrifici personali, nel più assoluto anonimato. Per questo sono rimasto sbalordito questa mattina vedendo su un quotidiano ligure tre colonne di pubblicità per far sapere che un Club aveva fatto una donazione. Per carità, ognuno è fortunatamente libero di fare ciò che crede e promuovere il bene che fa. Quel che mi sono chiesto è se la donazione non poteva essere più consistente aggiungendo la quota dell’inserzione.