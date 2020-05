Lettere/ “Rapallo: come onorare questo Primo Maggio”

Da Nadia Amalia Molinaris riceviamo e pubblichiamo

Oggi è il 1° Maggio… per la prima volta non so cosa scrivere e lo dico con l’umiltà di chi è consapevole che non ci sono certezze, che nessuno, dal più grande al più piccolo, le ha.

So solo che per quanto mi riguarda non mi arrendò e nel mio non arrendermi non lo farò pensando solo “alla mia bottega”, ma alla nostra comunità. Credo che chi zappa o zapperà solo il proprio orto non avrà mai più il mio rispetto. Il mio 1° Maggio, in questo 2020 è e sarà solo lavorare, perché si possa lavorare tutti. Come? non lo so, modificherò di volta in volta le priorità, perché è proprio la realtà a richiederlo, ma sempre e comunque con le maniche rimboccate di chi vede nel lavoro, qualunque esso sia, la dignità di ciascuno e non solo la cifra del proprio incasso o della propria perdita giornaliera. E allora auguro a tutti un buon 1° Maggio 2021, perché se ci saremo, avremo dimostrato di aver “onorato” questo 1° Maggio 2020.