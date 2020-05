Lettere/ “Camogli, Teatro di tutti, ma decisioni in segreto”

Da Enrico Picasso riceviamo e pubblichiamo

Sono rimasto molto sorpreso nell’apprendere delle dimissioni di alcuni Consiglieri del Teatro Sociale di Camogli e della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuta in totale segretezza senza essere preceduta da una puntuale informazione da parte di persone ed Enti coinvolti in questa vicenda (eletti e dimessi).

Per anni ci hanno parlato “del nostro Teatro” “un teatro di tutti” e poi in un momento estremamente delicato per il nostro paese e soprattutto per chi opera nello spettacolo veniamo a conoscenza di questo blitz senza alcuna spiegazione.

Veniamo a conoscenza che qualcuno si è dimesso, ma non ne conosciamo le motivazioni, mentre altri sono stati eletti con una velocità visti i tempi sorprendente.

Per giustificare un comportamento di questo tipo e il silenzio che ne è seguito fa pensare a qualcosa di veramente grave e proprio per questo motivo andrebbe reso pubblico.

Mi auguro per chiarezza nei confronti di chi sostiene veramente il Teatro (spettatori) si provveda al più presto a fare estrema chiarezza su questa vicenda gestita in maniera veramente poco dignitosa.