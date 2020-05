Elezioni: “Toti e le mascherine”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus, Pastorino (Leu): Dopo mascherine elettorali, giunta Liguria prometterà seconde case?

Lo dichiara il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu

“Accolgo con piacere la notizia del milione di mascherine gratuite in Liguria. Un po’ meno soddisfacente, per usare un eufemismo, è l’uso elettorale di quello che è un dispositivo per la protezione individuale, almeno così ci hanno detto. La griffe ‘Toti presidente’ nei post sui social assomiglia all’avvio di uno nuovo marchio di moda, una nuova attività imprenditoriale, perché non si spiegherebbe altrimenti. Certo, dopo le mascherine elettorali non sappiamo cosa possa inventarsi il presidente della Regione Liguria. Nei prossimi cinque mesi saranno promesse seconde case per tutti e un milione di ombrelloni gratis?”.

.”Tra l’altro – aggiunge Pastorino – le mascherine sono un tema caro, in termini elettorali, alla giunta di Toti. Nei giorni scorsi, a Genova sono arrivate buste con più mascherine rispetto a quelle inviate nella provincia. Magari è stato solo un errore nell’invio, almeno quello voglio sperare…”.