Chiavari: lavori in Corso Dante, anche il Primo Maggio

A Chiavari si è lavorato anche oggi in corso Dante per recuperare i giorni; la ditta appaltrice ha effettuato la lucidature dei marciapiedi, anche approfittando del fatto che oggi c’era pochissima gente in strada.

Il sindaco Marco di Capua dice: “Ringrazio questi operai che con spirito di sacrificio si rimboccano le maniche e senza chiacchiere vanno avanti con i fatti. In bocca al lupo a tutti nella speranza di poter riprendere presto a lavorare in sicurezza e tornare alla nostra vita più uniti di prima. Il grazie va anche a tutti gli operatori degli ospedali, delle case di riposo, delle forze dell’ordine che sono al lavoro anche oggi”