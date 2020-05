Camogli: “Teatro, le dimissioni che non capisco”

Da Tito Degregori, presidente comitato tutela centro storico Camogli, riceviamo e pubblichiamo

E’ a dire poco non credibile, in questo tragico periodo in cui tutti noi siamo coinvolti da questo temibile virus che ha sconvolto la nostra vita, apprendere che a Camogli tre consiglieri della Fondazione Teatro Sociale da poco tempo rinnovata nei vertici, abbiano deciso di dimettersi per motivi difficilmente plausibili perché in modo non giustificato nel numero e nella motivazione se non quella di far saltare il consiglio di amministrazione in quel momento in carica. Non vorrei che questo malaugurato fatto preannunci una nuova filosofia nel cambio dei vertici a nomine avvenute, e in così breve lasso di tempo, tanto simili a certe purghe di sinistra memoria.

Porgo quindi un grazie a coloro che hanno lavorato in questo periodo e non si sono dimessi e auguro buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione che dovrà scontrarsi con tanti problemi, non ultimo la stabilità strutturale del teatro che Dio non voglia sia messo a dura prova dagli scavi limitrofi alle proprie fondamenta per la costruzione dei box a rotazione.

Questo per quanto conta è il mio pensiero di palchettista del Teatro Sociale voluto nei secoli scorsi fra gli altri anche dai miei avi.