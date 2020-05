Camogli: il grazie all’ex direttivo della Fondazione Teatro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le informazioni del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

anche il primo maggio, quest’anno, è trascorso in maniera insolita, senza le consuete manifestazioni per ricordare la giornata dei lavoratori. Da un lato avverto la necessità di non lasciar passare sotto silenzio una ricorrenza così importante, dall’altro mi sembra quasi “inadeguato” qualsiasi commento. Possiamo comunque rivolgere il nostro pensiero a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per tutti noi in questa situazione di emergenza, per fornirci i servizi essenziali e importanti per la nostra salute e la nostra sussistenza. E non dobbiamo nemmeno dimenticare tutti coloro che, proprio a causa della pandemia, stanno affrontando invece la mancanza del lavoro con tutte le conseguenze del caso. E mi auguro che il prossimo anno possa tornare ad essere una vera festa per tutti.

Nessun aggiornamento sulla situazione sanitaria: sono 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). 3 invece le persone in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, tutte perché rientrate dall’estero.

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Ieri c’è stato il primo Consiglio Comunale in modalità remota. Come anticipatovi, è stato approvato il bilancio di previsione. Essendo consapevoli che debba essere costantemente rivisto, dato il particolare periodo che stiamo attraversando, l’approvazione fornisce la soluzione più agile: in questo modo, attraverso variazioni di bilancio, si rendono immediatamente disponibili le risorse e si possono introitare direttamente i contributi già arrivati o in arrivo, senza dover attendere per questo la fine di giugno.

Nei giorni scorsi, a seguito delle dimissioni di una parte del precedente, c’è stata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Sociale.

Colgo l’occasione per ringraziare i precedenti membri del CDA per l’operato svolto e fare i miei migliori auguri alla nuova Presidente Serena Bertolucci e a tutto il consiglio. Di concerto con la Vicesindaca Elisabetta Anversa, che faceva parte del consiglio uscente e che continuerà a seguire la Fondazione per conto dell’Amministrazione, abbiamo ritenuto opportuno, in questo momento, proporre all’Assemblea dei Soci una figura tecnica come il Dottor Chiapussi, esperto commercialista e revisore, che possa fornire un importante contributo per supportare al meglio le scelte del Consiglio.

E ora qualche altra informazione.

Caloriferi: l’ordinanza emessa proroga l’accensione fino a tutto il 4 maggio. Nei prossimi giorni valuteremo se prorogarne ulteriormente l’accensione.

Lavaggio strade: fino al 31 maggio non sarà necessario spostare le auto in sosta per la pulizia strade.

Via Repubblica: l’accesso pomeridiano dei veicoli a via della Repubblica non è stato prorogato.

Parcheggi blu: da lunedì riprenderà la disciplina correlata all’ora legale.

I volontari della Protezione Civile hanno effettuato oggi il monitoraggio di alcuni sentieri del Monte e, assieme alla Polizia Municipale, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un gabbiano ferito. L’animale è stato poi portato in un centro di Lavagna per essere curato.

Vi invito ancora una volta a non abbassare la guardia, a continuare a essere prudenti e responsabili, a rispettare tutte le disposizioni e le norme igieniche e di sicurezza.

Buona serata!