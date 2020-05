Bogliasco: consegna di 765 mascherine agli over 75

Dall’amministrazione comunale di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo trascorso una festa del lavoro silenziosa che ci ha indotto ad un momento di riflessione per tutti i problemi di natura sociale ed economica sorti a causa della pandemia Covid 19 legati al fatto che molti hanno dovuto sospendere le loro attività con gravi ricadute anche sui dipendenti.

Da qui nasce la convinzione che dobbiamo fare ognuno la nostra parte, in base ai nostri ruoli e alle nostre possibilità, per sostenere ed aiutare soprattutto le fasce più deboli. Pensiamo a tutti coloro che da un momento all’altro si sono trovati senza un lavoro ed in taluni casi senza una prospettiva per il futuro.

L’appello che inoltriamo è quello di farsi parte attiva e, ove riscontriamo dei bisogni, facciamoli propri e favoriamone la soluzione. E così abbiamo “festeggiato” questo primo maggio con tanta tristezza nel cuore!

Informiamo che da domenica un gruppo di volontari, formati per l’occasione, in collaborazione con la P.A. Croce Verde ed i Servizi Sociali del Comune, consegneranno a domicilio mascherine lavabili alla fascia della popolazione degli over 75 che sono veramente una quantità importante: esattamente 765.