Treni: fase 2, aumentano i regionali

Più treni regionali in Liguria nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria. A partire da lunedì 4 maggio, Trenitalia, su richiesta della Regione Liguria, aumenterà il numero delle corse regionali per soddisfare le domande dei pendolari che dalla settimana prossima riprenderanno a recarsi nei posti di lavoro.

Saranno quindi 21 i treni in circolazione in più distribuiti sulle principali linee di maggiore flusso: in fascia pendolare mattutina e pomeridiana, in particolare, ci sarà l’incremento di quattro treni (due coppie) sulla Milano-Genova, due treni tra La Spezia e Genova e sarà rinforzato il servizio metropolitano tra Voltri e Nervi. Tutte le informazioni e il nuovo orario dettagliato sono consultabili sul sito Infomobilità di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html

“Abbiamo anticipato oggi ai comitati dei pendolari questi nuovi servizi e sono stati apprezzati in quanto vanno incontro alle loro esigenze. Per tutta questa prima settimana di Fase 2 monitoreremo l’andamento del traffico sui singoli treni al fine di evitare disagi: siamo sempre disponibili al confronto coi pendolari per risolvere, ove possibile, ogni eventuale criticità”, afferma l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

Trenitalia, inoltre, attiverà sui treni le misure di sicurezza previste dal Dpcm del 26 aprile e informerà adeguatamente i viaggiatori sulle norme comportamentali da adottare in relazione a quanto prevsito nel Decreto stesso. In particolare: tutte le carrozze sono sanificate giornalmente con l’utilizzo dei prodotti indicati dal Ministero della Salute che consentono l’igienizzazione di tutte le superfici; saranno potenziate le attività di igiene e pulizia a bordo treno durante il viaggio e sono stati installati dispenser di soluzione disinfettante su tutti i convogli. Inoltre, al fine di garantire il distanziamento sociale, sono in corso di realizzazione specifici marker che segnaleranno i sedili su cui sarà vietato sedersi e saranno identificate le porte di salita e quelle di discesa.