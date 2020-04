Sori: “Se il 25 Aprile “Va pensiero” annulla “Bella ciao”

Dal Gruppo Consiliare Sori2020 riceviamo e pubblichiamo

Non c’è dubbio che quest’anno il 25 aprile 2020 si è svolto, in tutta Italia, in modo anomalo. In alcuni paesi però l’anomalia è stata più marcata.

A Sori il programma del 25 aprile prevedeva alle 7.30 l’alzabandiera, alla presenza del Sindaco, di un solo rappresentante del gruppo di minoranza e di pochi rappresentanti delle Associazioni regolarmente distanziati. Sarebbe seguita la diffusione dell’Inno nazionale alle 8,30.

Tutto condiviso e tutto giusto.

Per la diffusione dell’Inno di Mameli il Sindaco comunicava di aver richiesto al Vicesindaco Cristiano Benvenuto di chiedere ad un privato, conoscente dello stesso, organizzato per la diffusione di musica.

Alle 8,30 però l’Inno non viene suonato. Il Sindaco è visibilmente, e riteniamo sinceramente dispiaciuto, ripete di essersi raccomandato con il suo Vice. Il Sindaco ha rimediato a mezzogiorno facendo passare l’altroparlante per diffondere l’Inno.

Pazienza, può capitare anche questo in tempo di pandemia e nessuno ha da ridire nulla.

Nel pomeriggio si aspettano le 15 per l’appuntamento promosso in tutta Italia dall’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani che ha invitato tutti i cittadini a suonare dalle finestre di casa propria “Bella ciao”, canto simbolo della lotta partigiana, in una manifestazione di ricordo e unica modalità di commemorazione collettiva in occasione della Festa della Liberazione di quest’anno.

Mentre a Sori…esattamente alle 15, il privato che avrebbe dovuto suonare (su richiesta de Vicesindaco) l’Inno nazionale, diffonde a tutto volume l’Inno di Mameli ma subito dopo il “Va’ pensiero”, con una intensità tale da soffocare, in tutto il centro, ogni altra diffusione musicale.

Un bel canto il “Va’ pensiero” ma che poco ha a che vedere con la lotta partigiana e con l’appuntamento dell’Anpi. Considerato anche che negli ultimi anni è stato utilizzato quale simbolo musicale di un partito politico, che non manca di diffonderlo ad ogni suo raduno annuale.

Esattamente lo stesso partito di cui il Vicesindaco è segretario per il Golfo Paradiso.

Il Vicesindaco si è sentito in dovere di rimarcare l’episodio facendo il video dell’accaduto e condividendo sui social il proprio apprezzamento per la scelta di diffondere il “Va’ pensiero” ed affermando di trovare “assurda” la proposta diffusione di “Bella ciao” (salvo poi dire che il 25 aprile non deve essere strumentalizzato). Solo dopo molti commenti al video ha deciso di eliminare il post.

Questi i meri e provocatori (veri, poiché certificati) fatti.

Un fatto grave da parte di una pubblica istituzione senza rispetto per il significato storico e nazionale della Festa della Liberazione, senza rispetto per i partigiani di Sori che persero la vita per conquistare la libertà.

Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Questa esperienza ancora una volta ci insegna cosa significa il 25 aprile: ricordare il sacrificio di chi ha dato la propria vita per far si che la prepotenza, la voglia di imporre (a tutto volume) il proprio pensiero, non possa e non debba trovare spazio.

Chi non voleva aderire all’iniziativa poteva farlo, rimanendo in rispettoso e doveroso silenzio. Insieme alla Sezione Anpi di Sori chiediamo al Sindaco Reffo di prendere in maniera ufficiale le distanze da tale gesto.