Sestri: totalmente virtuale, ecco il nuovo festival per bambini

Da Mediaterraneo, società in house del Comune di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

L’Istituto Comprensivo di Sestri Levante in collaborazione con le differenti realtà culturali del nostro territorio da Palazzo Fascie Rossi con il suo Sistema Museale ed il suo Sistema Bibliotecario, a la Fondazione Galleria Rizzi, la Libreria Leggi e Sogna e ancora il Laboratorio Territoriale Tigullio – LabTer per l’Educazione Ambientale, propongono il “Festival della Curiosità” un nuovo progetto che si pone come alternativa alle settimane di didattica digitale, un tempo rare ed oggi consuete nelle giornate dei più piccoli, ai tempi del Coronavirus.

Dichiara Arena Donatella, preside dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante: “L’Istituto Comprensivo di Sestri Levante, purtroppo chiuso per l’emergenza sanitaria, vuol far sentire alle famiglie e alla cittadinanza la propria presenza che va al di là del solo compito istituzionale, diventando centro di aggregazione e socialità per tutti”.

Il weekend del 2 e 3 maggio, sarà quindi dedicato interamente alla Curiosità nelle sue svariate forme, ognuna delle realtà culturali aderenti all’iniziativa proporrà video live su differenti temi portando i piccoli partecipanti alla scoperta della natura, dell’archeologia, della letteratura per l’infanzia e dell’arte. A fine conferenza sarà possibile interagire e fare domande ai professionisti.

Dedicato a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni, il Festival della Curiosità sarà accessibile inserendo le credenziali riportante per ogni appuntamento, nella piattaforma Zoom (che contiene sino a 100 partecipanti alla volta). Le regole per partecipare sono semplici: tenere il microfono spento, non interrompere e a fine intervento alzare la mano per un eventuale intervento. Il Festival è disponibile sul sito turistico www.sestri-levante.net nella sezione EVENTI e sul sito dell’ Istituto Comprensivo cliccando https://www.icsestrilevante.edu.it/pvw/app/GEME0048/pvw_sito.php

Clicca qui per il programma completo