Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Dobbiamo comunicare con soddisfazione che tutti i 130 manifesti, andati in stampa, sono già esauriti.

Direi un grande successo e un modo elegante per manifestare tutti insieme come commercianti di Santa Margherita e Portofino, il Primo Maggio ma anche i giorni successivi, il nostro perdurante dissenso e la nostra preoccupazione per come siamo poco considerati a livello istituzionale.