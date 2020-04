Ruta: la nicchia della Madonna del tunnel, una storia fantastica

Da Bruno Sacella, direttore del civico Museo marinaro di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Sono un rutese doc, nato e cresciuto nella prima casa a destra dopo la galleria, in direzione Tigullio, e come tutti i rutesi di allora consideravo la “Madonnina della Galleria” una cosa preziosa, quasi personale.

Sin da piccolo ha imparato a salutare la Madonnina ogni volta che passavo sotto la nicchia che la proteggeva, proprio al centro del tunnel, prima con un bacino e poi, cresciuto, con un rapido Segno di Croce. Lo faccio ancora, con un piccolo colpo di clacson ogni volta che passo in macchina.

Direi che tutti, per prudenza metterò un quasi, salutavano la Madonnina nei modi più personali; ricordo mia mamma con un ampio Segno di Croce, mio papà con un piccolo inchino e la mano alla fronte.

Nel pomeriggio del 24 aprile 1945, dalla finestra della nostra casa assistemmo alla lunga, disordinata ritirata dei tedeschi e dei nostri soldati. Proprio alla fine di questo passaggio un soldato, sparò alla statua della Madonnina mandandola in frantumi.

Fu un atto ignobile, inaccettabile compiuto da un ragazzo spaventato, sconvolto da qualcosa più grande di lui. Io l’ho visto; era un ragazzino, con la divisa in disordine, che scappava in direzione opposta minacciato dai suoi commilitoni che non avevano accettato il gesto infame.

La galleria, che era stata minata nel tentativo di rallentare l’avanzata degli Alleati, fu fatta saltare provocando la completa interruzione del passaggio.

Gli Alleati raggiunsero la via Aurelia passando da San Martino di Noceto, proseguendo l’avanzata verso Genova.

Nei giorni immediatamente successivi un gruppo di soldati del Genio Militare Americano, con grandi mezzi meccanici iniziarono lo sgombero delle macerie per ripristinare il transito. Noi ragazzini osservavamo stupiti le grandi macchine e ci avvicinavamo ai soldati nella speranza di raggranellare un pezzo di cioccolato, una fetta di pane bianco (mai visto prima), una bustina di chewing gum in cambio di acqua sia da bere che per i motori.

Mio fratello ed io eravamo tra i più presenti e attivi dato che abitavamo praticamente sul posto. Durante una di queste scorribande mio fratello raccolse qualcosa a terra tra il fango, mi chiamò subito per farmela vedere e constatammo che si trattava della testa della Madonnina, perfettamente integra. La portammo di corsa a casa e nostra mamma si dedicò, con grande cautela, a ripulirla con un panno morbido; alla fine ci trovammo in mano la testina della Madonnina della galleria intatta, con il manto azzurro sul capo e il suo sorriso. Non l’avevamo mai vista così da vicino e ci parve meravigliosa. La Madonnina originale, risalente probabilmente alla costruzione della galleria (1819) o comunque alla metà dell’ottocento, per molte testimonianze raccolte, era molto più grande di quella che occupa attualmente la nicchia, per cui la testina che avevamo ritrovato era un oggetto piuttosto importante.

In un primo tempo la sistemammo sul comò della nostra camera e penso che ogni sera, anche se non ce lo siamo mai detto, recitavamo per Lei un’Ave Maria.

Mio fratello che aveva solo 10 anni era un vulcano di idee e aveva le mani d’oro; sapeva fare tutto, o almeno ci provava, voleva dare alla Madonnina una sistemazione idonea.

Aveva individuato nel cortile della nostra casa un lavatoio che dava un po’ l’impressione di una cappelletta e aveva stabilito che quello era il posto adatto. Bisognava però convincere la padrona di casa a eliminare una pompa a mano – ormai non più funzionante – e permetterci di scavare sul muro di fondo una specie di grotta dove riporre la testa della Madonnina al sicuro delle intemperie e delle scorribande dei gatti.

Ottenuto il permesso provvedemmo ad eliminare la pompa e mio fratello, con mazzuolo e scalpello, cominciò a scavare la grotta, io portavo via il materiale. Fu un lavoro di un’intera giornata ma alla sera con le sue piccole mani di bambino, aveva fatto un capolavoro. Il giorno dopo il lavatoio fu imbiancato e nel pomeriggio la testa della Madonnina era sistemata con una base di cemento che ne assicurava la stabilità.

Sono passati gli anni; una quarantina di anni fa mio fratello ha acquistata quella casa e con i lavori di rassetto ha ridato una sistematina anche alla nicchia della Madonnina.

Adesso nella casa abita Michela, la figlia minore di mio fratello con la sua famiglia – il marito Franco e il figlio Nicolò – che approfittando dell’attuale clausura hanno dato una bella sistemazione alla nicchia della Madonnina rendendola veramente degna del grande valore affettivo e storico che custodisce.