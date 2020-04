Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio Regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle commissioni



1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

giovedì 30 aprile 2020, alle ore 11

ordine del giorno:

1) Nomine: A.S.P. “Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia” – Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentante regionale.

2) Nomine : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria – Consiglio di amministrazione – designazione rappresentante regionale .

3) Nomine : “Fondazione Oltre l’Orizzonte” Consiglio di Amministrazione. Nomina di un rappresentante.

4) Nomine : A.S.P. “Casa di Riposo A. Suarez” di Calizzano. Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Nomina di un membro. –

5) Nomine : Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori”. Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentante regionale. –

6) Nomine: Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”. Consiglio di Amministrazione. Nomina di un membro. –

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

giovedì, 30 aprile 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

Valutazione sull’evolversi dell’assetto organizzativo del Centro regionale Trapianti presso l’Ospedale Policlinico San Martino.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

lunedì 4 maggio 2020, alle ore 14.30

argomento:

Prosecuzione dell’incontro con l’Assessore Viale per un aggiornamento sull’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alla situazione delle RSA e delle carceri in Liguria, all’effettuazione dei test sierologici e alle procedure messe in atto dalle ASL per lo svolgimento dei controlli nelle aziende che riprenderanno l’attività lavorativa.